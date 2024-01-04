 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çayırova'da geleceğin sporcularının yetiştiği kış spor okullarında eğitimler devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çayırova'da geleceğin sporcularının yetiştiği kış spor okullarında eğitimler devam ediyor

Çayırova'da miniklerin basketbol, karate, cimnastik, kick boks, futbol, voleybol ve halk oyunları branşlarında eğitim gördüğü kış spor okullarında eğitimler uzman eğitmenler öncülüğünde sürüyor. Kayıt için fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi gerekli olduğu belirtilirken, kayıt yeri olarak Çayırova Kapalı Yüzme Havuzu belirlendi.

Çayırova\'da geleceğin sporcularının yetiştiği kış spor okullarında eğitimler devam ediyor
04.01.2024 - 10:50,
Abone Ol

Çayırova'da geleceğin sporcularının yetiştiği kış spor okullarında eğitimler devam ediyor.

Çayırovalı miniklerin basketbol, karate, cimnastik, kick boks, futbol, voleybol ve halk oyunları branşlarında eğitim gördüğü kış spor okullarında eğitimler uzman eğitmenler öncülüğünde sürüyor. Futbol branşında eğitim alan çocuklar, Kuştepe Stadı'nın arkasına inşa edilen yeni halı sahalarda antrenmanlarını gerçekleştirirken basketbol, voleybol ve halk oyunları kış spor eğitimleri İstiklal İlköğretim Okulu'ndaki spor salonunda, karate ve jimnastik eğitimleri ise Akse Bilgi Evi'nde veriliyor. Kick Boks eğitimi almak isteyen gençler de antrenmanlarını Çayırova Kapalı Yüzme Havuzu'ndaki kick boks alanında yapıyor.

Kayıt için fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi gerekli olduğu belirtildi. Kayıt yeri olarak Çayırova Kapalı Yüzme Havuzu belirlendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

basketbol, Kick Boks, Futbol, Basketbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çayırova'da geleceğin sporcularının yetiştiği kış spor okullarında eğitimler devam ediyor - Son Dakika


12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07
Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08
''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54
Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52
Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor

Son Dakika
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52 Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor
10:47 Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
10:32 Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 12:34:37. #1.12#
SON DAKİKA: Çayırova'da geleceğin sporcularının yetiştiği kış spor okullarında eğitimler devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement