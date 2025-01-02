Çayırova'da Özel Bireyler ve Basketbolcular Sporda Buluştu - Son Dakika
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Spor

Çayırova'da Özel Bireyler ve Basketbolcular Sporda Buluştu

Çayırova\'da Özel Bireyler ve Basketbolcular Sporda Buluştu

Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde özel bireyler, Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nın sporcuları ile birlikte spor yaptı. Katılımcılar, gün boyunca eğlenceli anlar yaşarken, basketbolculardan imzalı forma ve madalya hediye aldılar.

02.01.2025 17:53  Güncelleme: 17:55
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Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde eğitim gören özel bireyler, Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nın sporcularıyla birlikte spor yaptı.

Gedik Üniversitesi öğrencilerinin, Fatma Çelik Engelliler Merkezi yönetimiyle desteğiyle hazırladığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Fatma Çelik Engelliler Merkezi'ne gelen Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı sporcuları, özel bireylerle tanışıp, onların spor yaptığı anlarda yardımcı oldu. Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde bulunan spor salonunda spor yapan özel bireyler, günün sonunda Çayırova Belediyesi basketbolcularından imzalı forma ve madalya hediyesi aldı.

Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde gerçekleşen programa, Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kandemir, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, Gedik Üniversitesi eğitimcileri ve öğrencileri, Fatma Çelik Engelliler Merkezi yetkilileri ve öğretmenleri, özel bireyler ve Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı sporcuları katıldı. Özel bireyler, dev adamlarla birlikte spor yapmasının akabinde, programda özel bireyler için sporun önemine yönelik bir sunum da gerçekleştirildi. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çayırova'da Özel Bireyler ve Basketbolcular Sporda Buluştu - Son Dakika

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