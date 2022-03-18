Çaykur Didi Stadyumu'nda taraftar ile kar temizliği yapılıyor - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam oynanacak olan Çaykur Rizespor- Trabzonspor maçı öncesi Çaykur Didi Stadyumu'nda kar temizliği yapıldı.

Rize'de yoğun kar yağışı sonrasında bu akşam 20.00'de başlayacak olan Karadeniz derbisinin oynanacağı stadın zeminindeki karlar temizleniyor. Temizleme çalışmalarına stadyum görevlilerinin yanı sıra yeşil-mavili takımın taraftarları da eşlik ediyor.

Saha zeminin müsabaka saatine kadar temizlenmesi için çabalayan stadyum görevlileri, yeni bir kar yağışı için de hazırlıklı olarak bekliyor. - RİZE