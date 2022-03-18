Çaykur Didi Stadyumu'nda taraftar ile kar temizliği yapılıyor - Son Dakika
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Çaykur Didi Stadyumu'nda taraftar ile kar temizliği yapılıyor

18.03.2022 19:21
Çaykur Didi Stadyumu'nda taraftar ile kar temizliği yapılıyor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam oynanacak olan Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı öncesi Çaykur Didi Stadyumu'nda kar temizliği yapıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam oynanacak olan Çaykur Rizespor- Trabzonspor maçı öncesi Çaykur Didi Stadyumu'nda kar temizliği yapıldı.

Rize'de yoğun kar yağışı sonrasında bu akşam 20.00'de başlayacak olan Karadeniz derbisinin oynanacağı stadın zeminindeki karlar temizleniyor. Temizleme çalışmalarına stadyum görevlilerinin yanı sıra yeşil-mavili takımın taraftarları da eşlik ediyor.

Saha zeminin müsabaka saatine kadar temizlenmesi için çabalayan stadyum görevlileri, yeni bir kar yağışı için de hazırlıklı olarak bekliyor. - RİZE

Çaykur Didi Stadyumu'nda taraftar ile kar temizliği yapılıyor
Çaykur Didi Stadyumu'nda taraftar ile kar temizliği yapılıyor
Çaykur Didi Stadyumu'nda taraftar ile kar temizliği yapılıyor
Çaykur Didi Stadyumu'nda taraftar ile kar temizliği yapılıyor
Çaykur Didi Stadyumu'nda taraftar ile kar temizliği yapılıyor
Çaykur Didi Stadyumu'nda taraftar ile kar temizliği yapılıyor
Çaykur Didi Stadyumu'nda taraftar ile kar temizliği yapılıyor
Çaykur Didi Stadyumu'nda taraftar ile kar temizliği yapılıyor
Çaykur Didi Stadyumu'nda taraftar ile kar temizliği yapılıyor
Çaykur Didi Stadyumu'nda taraftar ile kar temizliği yapılıyor
Çaykur Didi Stadyumu'nda taraftar ile kar temizliği yapılıyor

YORUMLAR
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Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı öncesi kar yağışı etkili oluyor Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı öncesi kar yağışı etkili oluyor

Spor Toto Süper Lig, Rizespor, Çaykur, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Didi Stadyumu'nda taraftar ile kar temizliği yapılıyor - Son Dakika


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