Çaykur Rizespor 2-1 Galip Geldi

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Burak Pakkan, Anıl Usta, Mert Bulut
Çaykur Rizespor: Grbic, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Halil İbrahim Pehlivan, Papanikolaou (Dk. 71 Mithat Pala), Hadziahmetovic, Akintola (Dk. 61 Minchev), Varesanovic (Dk. 89 Anıl Yaşar), Emrecan Bulut (Dk. 61 Zeqiri), Jurecka (Dk. 71 Sowe)
Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Kelven, Güray Vural, Kaluzinski (Dk. 55 Van de Streek), Petrusenko (Dk. 62 Abrurrahim Dursun), Townsend (Dk. 60 Safuri), Larsson (Dk. 60 Soner Dikmen), Djenepo (Dk. 55 Gaich), Samudio
Goller: Dk. 38 Jurecka, Dk. 44 Alikulov (Çaykur Rizespor), Dk. 87 Gaich (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Papanikolaou, Dk. 28 Akintola, Dk. 31 Emrecan Bulut, Dk. 67 Varesanovic, Dk. 89 Sowe, 90+2 Grbic (Çaykur Rizespor), Dk. 50 Larsson, Dk. 58 Petrusenko (Antalyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 yendi.
86. dakikada Samudio'nun ceza sahasının dışından kaleye şutunda, top kaleci Piric'de kaldı.
87. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Mert Yılmaz'ın yerden şutunda, ceza sahası içerisinde Gaich'in dokunduğu top savunmadan sekti. Gaich, tekrar önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1
Çaykur Rizespor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
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