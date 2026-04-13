Çaykur Rizespor 2-1 Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çaykur Rizespor 2-1 Kazandı

13.04.2026 22:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'de üç puan aldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ozan Ergün, Süleyman Özay, Murat Ergin Gözütok

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Samet Akaydin, Sagnan, Taylan Antalyalı (Dk. 90+1 Papanikolaou) Augusto (Dk. 72 Mebude), Olawoyin (Dk. 66 Halil İbrahim Dervişoğlu), Laçi, Mihaila (Dk. 90+1 Muhammet Taha Şahin), Sowe (Dk. 90+1 Pierrot)

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Abena, Tayyip Talha Sanuç, Luis Perez (Dk. 78 Arda Kızıldağ), Melih Kabasakal, Camara (Dk. 86 Draguş) Lungoyi (Dk. 78 Mujakic), Kozlowski, Bayo, Maxim (Dk. 72 Gassama)

Goller: Dk. 23 Bayo (Gaziantep FK), Dk. 79 Laçi, Dk. 81 Sowe (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Luis Perez, Dk. 70 Lungoyi Dk. 74 Melih Kabasakal, Dk. 83 Zafer Görgen (Gaziantep FK), Dk. 54 Samet Akaydin, Dk. 90 Sagnan (Çaykur Rizespor)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 yendi.

56. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Mithat Pala'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

58. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Camara'nın şutunda savunmadan dönen meşin yuvarlak Bayo'da kaldı. Bayo'nun vuruşunda top, auta gitti.

74. dakikada Laçi'nin pasında topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda kaleci Zafer Görgen meşin yuvarlağı kontrol etti.

79. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Mihaila'nın kullandığı kornerde Laçi, gelişine vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

81. dakikada yeşil-mavili ekip öne geçti. Kaleci Zafer Görgen'in uzaklaştıramadığı top Sowe'un sırtına çarparak ağlarla buluştu: 2-1.

Ev sahibi ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor 2-1 Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 23:19:38. #.0.4#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor 2-1 Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.