Çaykur Rizespor 340 gündür deplasman galibiyetine hasret - Son Dakika
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Çaykur Rizespor 340 gündür deplasman galibiyetine hasret

15.04.2022 22:48
Çaykur Rizespor 340 gündür deplasman galibiyetine hasret

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor, son deplasman galibiyetinden 11 ay 4 gün sonra yine kazanamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor, son deplasman galibiyetinden 11 ay 4 gün sonra yine kazanamadı.

Süper Lig'in düşme hattına demir atan Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, 2021-2022 sezonunda tanışamadığı deplasman galibiyetinin hasretini bu hafta da sürdürdü. Son dış saha galibiyetini geçtiğimiz sezonun 41. haftasında 11 Mayıs'ta Gaziantep FK'ye karşı 5-4'lük skorla alan Çaykur Rizespor 340 gün sonra galibiyet parolasıyla gittiği Kayserispor deplasmanından da 1-1'lik beraberlikle döndü. - RİZE

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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Karadeniz, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor 340 gündür deplasman galibiyetine hasret - Son Dakika


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