Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

19.03.2022 13:33
Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Çaykur Rizespor, dün oynadığı Trabzonspor maçının ardından ara vermeden Alanyaspor maçının hazırlıklarını başladı.

Çaykur Rize spor, dün oynadığı Trabzonspor maçının ardından ara vermeden Alanyaspor maçının hazırlıklarını başladı.

Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etmesinin ardından, yeşil-mavili ekip ara vermeden Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde başladı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak maçın öncesinde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan Rizespor'da Trabzonspor maçında ilk 11'de yer alan futbolcular spor salonunda bireysel çalışırken, diğer oyuncular ise sahada kondisyon çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Öte yandan Salı günü Antalya'da kampa girecek yeşil-mavililer 2 gün izin yapacak. - RİZE

Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

YORUMLAR
500
Trabzonspor, bu sezon 4 maçta skoru koruyamadı Trabzonspor, bu sezon 4 maçta skoru koruyamadı Trabzonspor, bu sezon ilk kez 3 gol yedi Trabzonspor, bu sezon ilk kez 3 gol yedi

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı - Son Dakika


Son Dakika
13:34 Putin'in montunun fiyatı gündem oldu: Rusya'daki asgari ücretin 25 katı!
09:36 İyiliksever genç, soğuk havada çorap satan yaşlı kadının tüm ürünlerini satın aldı: Üşümüşsün, git bugün dinlen!
13:18 Arabeskin kraliçesi kim? Sosyal medyada oylama yapılıyor
13:14 HDP'den ayrılan Ayhan Bilgen "Sessizlerin Sesi"ni ilan etti: Eski bakan Müslüm Doğan da var
13:03 Chelsea için teklif süreci sona erdi, Bayrak teklif vermedi: Yanlış anlaşılma olmuş
12:53 Tarım Kredi Kooperatifi patatesi kasada 50 kuruş fazlaya sattı, cezayı yedi
12:45 Mardin'de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
12:43 Domuz yuvasına baskın yapan dev ayı, arkasına bakmadan kaçtı
12:42 Amerika'dan Rusya'yla savaşmak için geldiler, Rus ordusunun tuzağına düştüler: İşte o görüntüler
12:41 Başkan Çebi'den geri dönmek isteyen Aboubakar'a hayır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 13:39:23. #1.12#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement