Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü

23.03.2022 20:47
Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Yeşil mavili ekip, milli maç arası nedeni ile liglere verilen arada hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor. 3 Nisan Pazar günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde devam eden takım, günü çift antrenmanla tamamladı. Günün ilk antrenmanında top kapma ve kondisyon çalışması yapılırken, son antrenmanda ise taktik çalışması yapıldı.

Ümit Milli Takımı aday kadrosuna çağırılan futbolcular Emir Han Topçu ve Cemali Sertel ile kendi milli takımlarında bulunan Joel Pohjanpalo, Bryan Dabo ve Yannick Bolasie antrenmanda yer almadı.

Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü
Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü
Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü
Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü
Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü
Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü
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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Ahmet Çalık, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü - Son Dakika


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