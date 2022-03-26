Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

26.03.2022 00:57
Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacak olan Çaykur Rizespor, liglere verilen milli takım arasını Antalya'da kamp yaparak geçiriyor. Yeşil-mavili ekip, 3 Nisan Pazar günü oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma ile devam eden idman, çift kale maç ile son buldu.

Öte yandan Ümit Milli Takım aday kadrosuna çağırılan Emir Han Topçu ve Cemali Sertel ile milli takımlarında bulunan Joel Pohjanpalo, Bryan Dabo ve Yannick Bolasie kampa katılmadı. - RİZE

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Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Rizespor, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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