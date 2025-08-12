Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Karadeniz ekibi karşılaşmanın hazırlıklarına fitness salonunda başladı. Ardından Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde sahada gerçekleşen antrenmanda pas ve taktik çalışması yapıldı. - RİZE
Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?