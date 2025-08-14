Çaykur Rizespor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenman salonda ısınma ve kuvvetlendirme egzersizleri ile başladı. Ardından sahada taktiksel rondo pas çalışmasıyla oyuncular idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı. - RİZE