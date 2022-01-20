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Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika

Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçının ardından

20.01.2022 19:55

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında, dün elverişsiz hava koşulları nedeniyle 22. dakikada tatil edilen ve bugün kaldığı yerden devam eden maçta Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Ertelenen maça motive olmak kolay değildi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında, dün elverişsiz hava koşulları nedeniyle 22. dakikada tatil edilen ve bugün kaldığı yerden devam eden maçta Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Ertelenen maça motive olmak kolay değildi. 'Biz de varız.' demek için önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

Hamzaoğlu, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zor bir mücadelede önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Alt sıralarda bulunan takımların bu hafta kazandığını ifade eden Hamzaoğlu, "Bizim de aşağıdan yukarı çıkan gruba takılmamız gerekiyordu. Ertelenen maça motive olmak kolay değildi. 'Bizde varız.' demek için önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Dün başlayan, bugün devam eden mücadelede farklı zemin ve ortam olduğuna işaret eden Hamzaoğlu, "Bugün saha şartlarının farklı olacağını ve ona göre oynamamız gerektiğini oyuncularla konuştuk. Maçın başında talihsiz gol yememize rağmen hem Tarık hem takımımız çabuk toparlanarak geriden gelerek kazanmasını bildik." ifadelerini kullandı.

Oynanan oyunun iyi olmadığını kendilerinin de bildiğini kaydeden Kamzaoğlu, "Bizde güzel futbol oynamadığımızın farkındayız. Kazanmak için herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Güzel futbol oynama adına bazı maçları feda edemeyiz. Şu anda fedakarlık yapacak durumda değiliz. Bizim önceliğimiz maçları kazanmak. Bu sezon maalesef böyle devam edeceğiz. Çok iyimser olamayız. Bu sezon uzun süre dipte yüzeceğiz, nefessiz kalacağız. Kazandığımız maçlar stres ile mücadele etmek, her hafta ayrı finale çıkmak kolay değil." şeklinde konuştu.

Remy'den takım faydalanıp faydalanamayacaklarının belli olmadığına değinen Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Remy çalışmalarına devam ediyor. Bu bölgeye Kubilay Kanatsızkuş'u transfer ettik. Çok daha iyi yerlerde olmalıydı. Kubilay'ı hem Rizespor'a hem Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Kubilay bunun için çalışacak ve elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Yusuf Sarı'da aynı şekilde önemli katkı sağlayacak. Bazı maçlar 11'de bazı maçalr sonradan girecek. Semih Kaya ile ilgileniyoruz ama sadece Semih gündemimizde yok. Bir kaç oyuncu daha aramıza katılacak."

Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçının ardından
Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçının ardından
Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçının ardından
Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçının ardından
Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçının ardından

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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Rizespor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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