Trendyol Süper Ligin 32. hafta maçında Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada sol kanattan Altin Zeqiri'nin pasıyla topla buluşan Dal Varesanovic'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
23. dakikada Antalyapor'un atağında Erdoğan Yeşilyurt'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Adam Buksa'nın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
34. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren İbrahim Olawoyin'in pasında kale önünde Altin Zeqiri meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pozisyona ilk olarak ofsayt verilirken, hakem Emre Kargın pozisyonu VAR'da incelendikten sonra gol kararı verdi. 1-0
41. dakikada Jonjo Shelvey'in pasıyla topla buluşan Martin Michev, pasını ceza sahası içindeki Dal Varesanovic'e aktardı. Varesanovic'in vuruşunda kaleciden seken topu tekrardan karşılayan Minchev meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol kararı verilmedi.
Hakemler: Emre Kargın, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Casper Hojer, Emirhan Topçu, Khusniddin Alikulov, Muhammet Taha Şahin, Jonjo Shelvey, Dal Varesanovic, İbrahim Olawoyin, David Akintola, Altin Zeqiri, Martin Minchev
Yedekler: Tarık Çetin, Halil İbrahim Pehlivan, Attila Mocsi, Seyfettin Anıl Yaşar, Eray Korkmaz, Gustavo, Muammer Sarıkaya, Adolfo Gaich, Oumar Diouf, Güvenç Usta
Teknik Direktör: İlhan Palut
Antalyaspor: Helton Leite, Güray Vural, Bahadır Öztürk, Veysel Sarı, Erdoğan Yeşilyurt, Sam Larsson, Dario Saric, Jakub Kaluzinski, Ramzi Safuri, Van de Streek, Adam Buksa
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Amar Gerxhaliu, Ömer Toprak, Naldo, Erdal Rakip, Ufuk Akyol, Deni Milosevic, Emre Uzun, Zymer Bytyqi, Britt Assombalonga
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Sarı kart: Dal Varesanovic (Çaykur Rizespor) - RİZE
Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü, Hacılar Erciyesspor'un önüne geçerek 4. sıraya yükseldi. Develigücü, ligin tamamlanmasına 4 hafta kala 38 puana ulaştı.
Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.
Beyköy Belediyespor'un süper amatör lig şampiyonluğunu kutlamak için kente gelen Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu. Beyköy Belediyespor Düzce Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Belediye başkanı seçilen Fatih Ocak, takımın şampiyonluğunu kutlamak için ünlü türkücü Ali Kınık'ı şehre getirdi. Önce kemençe ile horon oynayan Beyköylüler daha sonra Ali Kınık'ın türkülerine eşlik etti. Özellikle 'Turan ordusu', 'Yalnız Değilsin' ve 'Kurtlar Sofrası' türküleri Beyköylülerden tam not aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?