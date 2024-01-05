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Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ile 5. kez karşılaşacak - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ile 5. kez karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 4 maçta her iki takım da birer galibiyet elde etti. Çaykur Rizespor 3 gol atarken, Hatayspor ise 4 gol kaydetti. Çaykur Rizespor 26 puanla 7. sırada yer alırken, Hatayspor 19 puanla 13. sırada bulunuyor. Maçı Cihan Aydın yönetecek.

Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ile 5. kez karşılaşacak
05.01.2024 - 14:18,
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında karşılaşacağı Atakaş Hatayspor ile 5. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, yarın saat 13.30'da Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. İki takım bugüne kadar 4 defa karşılaştı. Bu karşılaşmalarda iki takım da birer kez galip geldi. Geriye kalan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Rizespor, Hatayspor'un kalesinde 3 gol kaydederken, Hatayspor ise 4 gol attı.

Çaykur Rizespor, ligde oynadığı 17 maçta 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak topladığı 26 puanla 7. sırada yer alırken, Hatayspor ise 4 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberlikle elde ettiği 19 puanla 13. sırada bulunuyor.

Cihan Aydın düdük çalacak

Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasını hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ve Hakan Karabalcık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Ayberk Demirbaş görev yapacak. - RİZE

Kaynak: İHA
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