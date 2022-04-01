Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

01.04.2022 17:46
Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına Antalya'da devam etti. Belek'te Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Top kapmaca ile devam eden antrenman taktik çalışması ile son buldu.

Öte yandan milli takımından dönen Yannick Bolasie antrenmanda yer alırken, Bryan Dabo ve henüz kampa katılmadı. - RİZE

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

YORUMLAR
500
Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürüyor Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürüyor Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Rizespor, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
17:48 Çorum'da yol kenarına atılan soğanları belediye ekipleri imha etti
17:28 Süleyman Soylu, Akşener'i eleştirdi: 6 ay bakanlık yapmış birisi konuşuyor
17:22 Bigadiç Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 6 bin 223 liraya yükseltildi
17:05 Az kalsın dünyaya rezil olacaktık! Hakemin verdiği yanlış kararı tribünden inerek önlediler
16:56 Tüm dünya bu zirveye odaklandı! Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı
16:54 Osmanlı döneminin "Sadaka taşı" uygulaması teknolojiye uyarlandı!
16:37 Hayranına tecavüz ettiği iddia edilen şarkıcı Kurtuluş Kuş: En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacak
16:31 Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
16:01 İngiltere bu skandalla sarsıldı: FETÖ hükümlüsünün eşi İngiliz pasaportu almak için prense 750 bin pound rüşvet verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 18:04:11. #1.12#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement