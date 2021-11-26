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Çaykur Rizespor Başkanı Kıran: "Çocuklar Rizespor sevdası ile büyüsün istiyoruz" - Son Dakika

Çaykur Rizespor Başkanı Kıran: "Çocuklar Rizespor sevdası ile büyüsün istiyoruz"

26.11.2021 12:21
Çaykur Rizespor Başkanı Kıran: "Çocuklar Rizespor sevdası ile büyüsün istiyoruz"

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Tahir Kıran, "Çocuklar Rizespor sevdası ile büyüsün istiyoruz.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Tahir Kıran, "Çocuklar Rizespor sevdası ile büyüsün istiyoruz." dedi.

Rize Valiliği, Rize Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çaykur Rizespor Kulübünün ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında Boğaz Ortaokulunda öğrencilere eşofman dağıtıldı.

Programa Vali Kemal Çeber, belediye başkanı Rahmi Metin, Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Çaykur Rizespor Teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu katıldı.

Kulüp Başkanı Tahir Kıran, burada yaptığı konuşmada, hedeflerinin her çocuğu Çaykur Rizespor renkleri ile buluşturmak olduğuna değinerek, "Rizespor sevdasını çocukluktan aşılamaya çalışıyoruz. Çocuklar Rizespor sevdası ile büyüsün istiyoruz. Tohumları buradan atıyoruz. Bugün bin 500 forma dağıttık. Gelecek haftalarda bunu 20 binlere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Kıran, artan döviz kurlarının kulüpleri çok zor duruma düşürdüğünü de kaydederek, şöyle devam etti:

"Spor kulüpleri battı. Döviz kurları ile hiç bir kulübün batmama ihtimali yok. Giderlerin döviz gelirlerin Türk Lirası. Maç kazandığın zaman 2.5 milyon lira alıyorsun. Maç kazandığında 200 bin dolar ediyor. Futbolcuya 1-2 milyon dolar veriyorsun. Kulüpler nasıl altından kalkacak? Kulüpler zor durumda Rizespor da dahil. Kur bir yerde dursa rahatlayacağız. Diş mihraklar bizi rahat bıraksa altından kalkmamız çok daha kolay olacak. İnşallah altıdan kalkacağız millet olarak."

Forma dağıtımının ardından Hamza Hamzaoğlu ise projenin çok önemli olduğunu belirterek, "Yeteneklerin erken teşhis edilmesi çok değerli. Öğretmenlere çok büyük görev düşüyor. Öğretmenlerimizin yeteneklere göre çocuklarımızı geliştirmesi gerekiyor. Her alanda yeteneklerin doğru keşfedilmesi ülkemiz ve çocuklar için çok önemli." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çay İlkokuluna geçen ekip burada da öğrencilere eşofman dağıttı.

Çaykur Rizespor Başkanı Kıran: Çocuklar Rizespor sevdası ile büyüsün istiyoruz
Çaykur Rizespor Başkanı Kıran: Çocuklar Rizespor sevdası ile büyüsün istiyoruz
Çaykur Rizespor Başkanı Kıran: Çocuklar Rizespor sevdası ile büyüsün istiyoruz
Çaykur Rizespor Başkanı Kıran: Çocuklar Rizespor sevdası ile büyüsün istiyoruz
Çaykur Rizespor Başkanı Kıran: Çocuklar Rizespor sevdası ile büyüsün istiyoruz

Spor Toto Süper Lig, Hamza Hamzaoğlu, Tahir Kıran, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Başkanı Kıran: 'Çocuklar Rizespor sevdası ile büyüsün istiyoruz' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor Başkanı Kıran: "Çocuklar Rizespor sevdası ile büyüsün istiyoruz" - Son Dakika
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