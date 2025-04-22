Çaykur Rizespor Bellona Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan Pazar günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenmanda, futbolcular ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.
Çift kale maç ile devam eden idman, koşu ile tamamlandı.
Antrenmanda, sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal ile Papanikolaou yer almadı.
Çaykur Rizespor, yarın yapacağı çalışmayla Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.
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