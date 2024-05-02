Çaykur Rizespor, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Rize temsilcisi, son hafta sahasında MKE Ankaragücü ile berabere kaldıktan sonra 7. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Benhur Keser, Mithat Pala ve Laine kadroda yer alamayacak. Kaleci Gökhan Akkan'ın da sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında görev alması beklenmiyor. Karşılaşma Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak.

02.05.2024 09:27  Güncelleme: 09:28
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Ligde son hafta sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Rize temsilcisi, 35. haftada 49 puanla averajla 7. sırada yer alıyor.

Yarın oynanacak karşılaşmada Karadeniz ekibinde sakatlıklar nedeniyle tedavileri süren Benhur Keser, Mithat Pala ile Laine kadroda yer alamayacak. MKE Ankaragücü maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan kaleci Gökhan Akkan'ın da Beşiktaş deplasmanında görev alması beklenmiyor.

Yeşil-mavililer, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a hareket edecek.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi Beşiktaş 4-0 kazanmıştı.

Karşılaşma, Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak.

Kaynak: AA

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