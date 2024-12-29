Çaykur Rizespor, 18. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Öte yandan kafasında 10 santimetrelik kesik oluşan kaleci Ivo Grbic, dikişleri nedeniyle antrenmana katılmadı. - RİZE
Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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