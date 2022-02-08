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Çaykur Rizespor'da top koşturan futbolcu Aziz Aksoy ve ailesi silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

Çaykur Rizespor'da top koşturan futbolcu Aziz Aksoy ve ailesi silahlı saldırıya uğradı

08.02.2022 00:57

Esenler Erokspor'da kiralık olarak bulunan Çaykur Rizesporlu futbolcu Aziz Aksoy ve ailesi silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda annesi, babası ve kardeşi yaralanırken futbolcu olaydan herhangi bir yara almadan kurtuldu.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un sezon başında TFF 3. Lig ekibi Esenler Erokspor altyapısından 5 yıllık sözleşme imzalayarak transfer ettiği ve yine aynı kulübe sezon sonuna kadar kiralık gönderdiği 21 yaşındaki futbolcusu Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlendi.

ANNESİ, BABASI VE KARDEŞİ YARALANDI

Açıklamada, Aziz Aksoy'un saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtilerek, "Futbolcumuzun annesi, babası ve kardeşi yaralanmıştır. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın kamera görüntülerine göre; silahlı saldırgan her şeyden habersiz aileye arkadan yaklaşıyor. Daha sonra Aziz Aksoy'u hedef alan saldırgan peş peşe ateş ediyor. Ancak Aksoy'a isabet etmeyen kurşunlar futbolcunun ailesine geliyor. Daha sonra ise saldırgan koşarak uzaklaşıyor.

Çaykur Rizespor'un Esenler Erokspor'a kiraladığı futbolcusu Aziz Aksoy ve ailesi silahlı saldırıya uğradı
Çaykur Rizespor'un Esenler Erokspor'a kiraladığı futbolcusu Aziz Aksoy ve ailesi silahlı saldırıya uğradı
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Rizespor, Erokspor, Esenler, Aziz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da top koşturan futbolcu Aziz Aksoy ve ailesi silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor'da top koşturan futbolcu Aziz Aksoy ve ailesi silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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