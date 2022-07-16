Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
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Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

16.07.2022 19:05
Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Çaykur Rizespor günü çift antrenman ile tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Çaykur Rizespor günü çift antrenman ile tamamladı.

TFF 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezonun hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 orta oyunu ile devam eden idman pas çalışması ile son buldu. Günün ikinci antrenmanında yeşil-mavililer ısınma hareketleri ile başladı. Taktik çalışması yaparak günü tamamladı. - RİZE

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Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum' sürdürüyor Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum' sürdürüyor Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karadeniz, Rizespor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
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