Çaykur Rizespor yönetiminden Erzurum protokolüne ziyaret

2026-2027 sezonu hazırlıklarının ikinci etap kampını Erzurum'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Kulüp Başkanı Ali Zeki Saruhan ve yönetim kurulu üyeleri, kent protokolüne nezaket ziyaretlerinde bulundu.

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Ali Zeki Saruhan ile yönetim kurulu üyeleri, ilk olarak Erzurum Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Saruhan, Vali Baruş'a yeşil-mavili takımın formasını hediye etti.

Karadeniz ekibinin yönetimi daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Ali Zeki Saruhan, Başkan Sekmen'e forma takdim ederken, görüşmede bulunan Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal da Ali Zeki Saruhan'a Erzurumspor FK forması hediye etti.

Karşılıklı iyi dileklerin iletildiği ziyaretlerde, Erzurum'un futbol turizmi açısından önemli bir kamp merkezi haline geldiği vurgulanırken, yeni sezon öncesi Çaykur Rizespor'a başarı temennilerinde bulunuldu.

Öte yandan 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde 17 Temmuz'a kadar Erzurum'da çalışmalarına devam edecek. Yeşil-mavili ekip, kamp süresince antrenmanların yanı sıra hazırlık maçlarıyla da yeni sezona hazırlanacak. - ERZURUM