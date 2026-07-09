Çaykur Rizespor yönetiminden Erzurum protokolüne ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çaykur Rizespor yönetiminden Erzurum protokolüne ziyaret

Çaykur Rizespor yönetiminden Erzurum protokolüne ziyaret
09.07.2026 09:14  Güncelleme: 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı ve yönetimi, Erzurum'daki kamp çalışmaları kapsamında vali ve belediye başkanını ziyaret ederek forma hediye etti.

2026-2027 sezonu hazırlıklarının ikinci etap kampını Erzurum'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Kulüp Başkanı Ali Zeki Saruhan ve yönetim kurulu üyeleri, kent protokolüne nezaket ziyaretlerinde bulundu.

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Ali Zeki Saruhan ile yönetim kurulu üyeleri, ilk olarak Erzurum Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Saruhan, Vali Baruş'a yeşil-mavili takımın formasını hediye etti.

Karadeniz ekibinin yönetimi daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Ali Zeki Saruhan, Başkan Sekmen'e forma takdim ederken, görüşmede bulunan Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal da Ali Zeki Saruhan'a Erzurumspor FK forması hediye etti.

Karşılıklı iyi dileklerin iletildiği ziyaretlerde, Erzurum'un futbol turizmi açısından önemli bir kamp merkezi haline geldiği vurgulanırken, yeni sezon öncesi Çaykur Rizespor'a başarı temennilerinde bulunuldu.

Öte yandan 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde 17 Temmuz'a kadar Erzurum'da çalışmalarına devam edecek. Yeşil-mavili ekip, kamp süresince antrenmanların yanı sıra hazırlık maçlarıyla da yeni sezona hazırlanacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Rizespor, Erzurum, Hediye, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor yönetiminden Erzurum protokolüne ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Timur Cihantimur’un yargılanmasına bugün başlanıyor Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Timur Cihantimur'un yargılanmasına bugün başlanıyor
Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef’e ulaştı Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef'e ulaştı
Litvanya’dan Ankara’da ’Hürmüz’ açıklaması: “Göndermeye hazırız“ Litvanya'dan Ankara'da 'Hürmüz' açıklaması: "Göndermeye hazırız"
Belçika’dan ABD’ye net mesaj: NATO’nun 5. maddesi gündeme geldi Belçika'dan ABD'ye net mesaj: NATO'nun 5. maddesi gündeme geldi
Trump: Joe Biden’in zaten beyni yoktu Trump: Joe Biden'in zaten beyni yoktu
Yolsuzluktan suçlu bulunmuştu: Fransız siyasetçi Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı Yolsuzluktan suçlu bulunmuştu: Fransız siyasetçi Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı

09:36
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
09:31
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
09:08
Bukele’den tarihe geçen operasyon 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
Bukele'den tarihe geçen operasyon! 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
08:42
Ankara’dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere’de yeniden değiştirdi
Ankara'dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere'de yeniden değiştirdi
08:13
Trump’tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
07:38
Meloni’nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti
Meloni'nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 09:46:30. #7.12#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor yönetiminden Erzurum protokolüne ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.