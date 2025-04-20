Çaykur Rizespor'dan Eyüpspor'a 1-0 Galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çaykur Rizespor'dan Eyüpspor'a 1-0 Galibiyet

Çaykur Rizespor\'dan Eyüpspor\'a 1-0 Galibiyet

Çaykur Rizespor, Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek moral buldu. Teknik direktörler maç sonrası değerlendirdi.

20.04.2025 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SÜPER Lig'in 32'nci haftasında Çaykur Rizespor konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş müsabakayı değerlendirdi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, beklemedikleri bir noktada olduklarını belirterek, "Maç iki takım için de önemliydi. 1 ay içerisinde düşünmediğimiz bir yerde bulduk kendimizi. Yani bulmadık, biz kendi performansımızla buraya geldik. Bundan sonra da yapmamız gerekenler belli; alacağımız maksimum puanı alıp, zor durumdan inşallah kurtulacağız. Maça geldiğimiz zaman, evet biliyorsunuz tarz olarak sürekli önde baskı yapmak isteyen bir teknik direktörüm. Saha içerisinde birebir eşleşmelerden kaçınmam ama bazen süreç içinde bulunduğunuz durum sizlere başka şeyler de düşündürüyor. Mesela bugün ilk yarıda kompakt kalalım, pozisyon vermeyelim, kazandığımız toplarla doğru çıkışları yakalayıp rakip kalede etkili olalım planıyla maça başladık. Kompakt duralım, rakibe pozisyon vermeyelim kısmını tamamladık. Pozisyon vermedik. İlk yarıya bakıyorum ama topu çok geç kazandık. Kazandığımız topları erken kaybettik ve 2-3 dakikalık bir periyot dışında topa sahip olamadık. Yani futbolun doğrularını yapan Eyüpspor takımıydı ilk yarı boyunca" dedi.

'SAHADA FUTBOLUN DOĞRULARINI YAPIYORLAR'

Eyüpspor'un saha içerisinde doğruları yaptığını dile getiren Palut, "Eyüpspor gibi ofansif anlamda iyi bir takıma karşı duruşumuzdan memnunum. Ama dediğim gibi, ilk yarı kendi oyunumuza uzaktık. Bu plan dahilinde bir şeydi, planın bir ayağı buydu ama devamını getiremedik. İkinci yarı oyuncular çok iyi performans gösterdiler. Eyüpspor gerçekten iyi bir takım, sahada futbolun doğrularını yapıyorlar. Arda hocayla beraber iyi de yerdeler. Tabii ki onlar daha iyisini isterler. Biz buradan bakınca onları iyi bir yerde görüyoruz. Onları tebrik ediyorum, başarılar diliyorum" diye konuştu.

'SU HALA ÇENEMİZDE'

Genel olarak iyi bir yerde olmadıklarını dile getiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Bize gelince, oyuncularım çok önemliydi. Genel performanslarından memnunum. Bu baskı altında onları da kutluyorum. Taraftarımız uzun süredir maçlardan üzgün bir şekilde evlerine dönüyorlardı. Bugün en azından onları daha yüksek moralle ve biraz olsun mutlu olarak evlerine gönderebildiysek ne mutlu bize. Onlara da teşekkür ediyorum. Genel duruma geldiğimiz zaman açığımız çok, çok fazla. İçerideyiz. Bir galibiyetle giderilecek bir durumda değiliz. Su hala çenemizde. Onun için konsantrasyonu koruyup, gücümüzü koruyup, bugünün ilk yarısından daha iyi olup bu periyottan bir şekilde kendimizi çıkarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

EYÜPSPOR TEKNİK SORUMLUSU YAVAŞ: BUGÜN BURAYA KAZANMAYA GELMİŞTİK

Karşılaşmayı değerlendiren Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Bugün buraya kazanmaya gelmiştik, bunun için hazırlamıştık. Çünkü kazandığımız takdirde, maç fazlasıyla da olsa, 3'üncülük bizi bekliyordu ve bu bizim için ligin 31'inci haftası itibariyle çok değerli olacaktı. Ayrıca ligin boyu kısaldı, artık maç zorlukları daha da fazla artıyor ve 3-4-5'incilik pozisyonları için aday sayısı fazlalaştı. Bu bakımdan kazansadık gerçekten çok avantajlı bir duruma düşecektik. Rizespor, kadro yapısıyla, teknik ekibiyle ve organizasyonuyla aslında bulunduğu yeri hak etmeyen bir ekip. Aslında onların da burada olması, bu hafta itibariyle sürpriz. Nasıl ki; bizim burada olmamız bir sürprizse, onlar da mutlak kazanmak için sahaya çıkacaklardı. Zor bir karşılaşmanın bizi beklediğinin farkındaydık. Rizespor, teknik kapasiteden daha çok fiziksel kapasitesi yoğun oyunculardan kurulu bir ekip ve bu özelliklerine uygun oyun anlayışları da var. Özellikle hücumda bugün bizi zorlayacak iki nokta vardı: kontrataklar ve duran toplar. Maalesef yine iyi savunduğumuz bir duran topta kendi kalemize gol atarak buradan mağlup ayrıldık. Üzgünüz. Mağlubiyeti hak etmediğimizi düşünüyoruz. Galibiyeti hak ettik mi, o tartışılır. Ama mutluyuz, çünkü oyuncularımız iyi bir oyun sergiledi" değerlendirmesinde bulundu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

İlhan Palut, Eyüpspor, Rizespor, Rizespor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'dan Eyüpspor'a 1-0 Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak Birinde KPSS şartı da yok İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak! Birinde KPSS şartı da yok
Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti
Fidan Gül’ün ifadesi ortalığı karıştırdı Tutuklu başkandan jet açıklama Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama
Bir il daha demiryoluna kavuşuyor Bir il daha demiryoluna kavuşuyor
Karsu anne oldu İşte bebeğine verdiği isim Karsu anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim
Ekipler bile şaşırdı Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı Ekipler bile şaşırdı! Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı
Eskişehir’de kayda alındı Sokak düğününde skandal görüntü Eskişehir'de kayda alındı! Sokak düğününde skandal görüntü
Fenerbahçe’de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız
Bakanlık bir markayı daha ifşa etti Satılması artık yasak Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak

21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Kadıköy’de Ali Koç istifa sesleri Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Kadıköy'de Ali Koç istifa sesleri
21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
18:19 Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
17:17 Kardeşi Sırrı Süreyya Önder’in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor Kardeşi Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor
17:16 Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı İşte ilk ifadesi Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı! İşte ilk ifadesi
14:41 Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis’i azarladı Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis'i azarladı
14:36 Arda Güler son sırada Real Madrid’i karıştıracak liste açıklandı Arda Güler son sırada! Real Madrid'i karıştıracak liste açıklandı
14:35 Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ’ın ifadesi ortaya çıktı Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı
14:31 Trafik kazası geçiren Berk Atan’ın sağlık durumu hakkında yeni haber Trafik kazası geçiren Berk Atan'ın sağlık durumu hakkında yeni haber
14:17 Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
13:57 Zirai don hangi ürünleri vurdu Bakan Yumaklı ’’İlk kez açıklıyorum’’ diyerek tek tek saydı Zirai don hangi ürünleri vurdu? Bakan Yumaklı ''İlk kez açıklıyorum'' diyerek tek tek saydı
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 21:31:40. #7.13#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor'dan Eyüpspor'a 1-0 Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement