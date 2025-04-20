Çaykur Rizespor\'dan Eyüpspor\'a 1-0 Galibiyet

SÜPER Lig'in 32'nci haftasında Çaykur Rizespor konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş müsabakayı değerlendirdi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, beklemedikleri bir noktada olduklarını belirterek, "Maç iki takım için de önemliydi. 1 ay içerisinde düşünmediğimiz bir yerde bulduk kendimizi. Yani bulmadık, biz kendi performansımızla buraya geldik. Bundan sonra da yapmamız gerekenler belli; alacağımız maksimum puanı alıp, zor durumdan inşallah kurtulacağız. Maça geldiğimiz zaman, evet biliyorsunuz tarz olarak sürekli önde baskı yapmak isteyen bir teknik direktörüm. Saha içerisinde birebir eşleşmelerden kaçınmam ama bazen süreç içinde bulunduğunuz durum sizlere başka şeyler de düşündürüyor. Mesela bugün ilk yarıda kompakt kalalım, pozisyon vermeyelim, kazandığımız toplarla doğru çıkışları yakalayıp rakip kalede etkili olalım planıyla maça başladık. Kompakt duralım, rakibe pozisyon vermeyelim kısmını tamamladık. Pozisyon vermedik. İlk yarıya bakıyorum ama topu çok geç kazandık. Kazandığımız topları erken kaybettik ve 2-3 dakikalık bir periyot dışında topa sahip olamadık. Yani futbolun doğrularını yapan Eyüpspor takımıydı ilk yarı boyunca" dedi.

'SAHADA FUTBOLUN DOĞRULARINI YAPIYORLAR'

Eyüpspor'un saha içerisinde doğruları yaptığını dile getiren Palut, "Eyüpspor gibi ofansif anlamda iyi bir takıma karşı duruşumuzdan memnunum. Ama dediğim gibi, ilk yarı kendi oyunumuza uzaktık. Bu plan dahilinde bir şeydi, planın bir ayağı buydu ama devamını getiremedik. İkinci yarı oyuncular çok iyi performans gösterdiler. Eyüpspor gerçekten iyi bir takım, sahada futbolun doğrularını yapıyorlar. Arda hocayla beraber iyi de yerdeler. Tabii ki onlar daha iyisini isterler. Biz buradan bakınca onları iyi bir yerde görüyoruz. Onları tebrik ediyorum, başarılar diliyorum" diye konuştu.

'SU HALA ÇENEMİZDE'

Genel olarak iyi bir yerde olmadıklarını dile getiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Bize gelince, oyuncularım çok önemliydi. Genel performanslarından memnunum. Bu baskı altında onları da kutluyorum. Taraftarımız uzun süredir maçlardan üzgün bir şekilde evlerine dönüyorlardı. Bugün en azından onları daha yüksek moralle ve biraz olsun mutlu olarak evlerine gönderebildiysek ne mutlu bize. Onlara da teşekkür ediyorum. Genel duruma geldiğimiz zaman açığımız çok, çok fazla. İçerideyiz. Bir galibiyetle giderilecek bir durumda değiliz. Su hala çenemizde. Onun için konsantrasyonu koruyup, gücümüzü koruyup, bugünün ilk yarısından daha iyi olup bu periyottan bir şekilde kendimizi çıkarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

EYÜPSPOR TEKNİK SORUMLUSU YAVAŞ: BUGÜN BURAYA KAZANMAYA GELMİŞTİK

Karşılaşmayı değerlendiren Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Bugün buraya kazanmaya gelmiştik, bunun için hazırlamıştık. Çünkü kazandığımız takdirde, maç fazlasıyla da olsa, 3'üncülük bizi bekliyordu ve bu bizim için ligin 31'inci haftası itibariyle çok değerli olacaktı. Ayrıca ligin boyu kısaldı, artık maç zorlukları daha da fazla artıyor ve 3-4-5'incilik pozisyonları için aday sayısı fazlalaştı. Bu bakımdan kazansadık gerçekten çok avantajlı bir duruma düşecektik. Rizespor, kadro yapısıyla, teknik ekibiyle ve organizasyonuyla aslında bulunduğu yeri hak etmeyen bir ekip. Aslında onların da burada olması, bu hafta itibariyle sürpriz. Nasıl ki; bizim burada olmamız bir sürprizse, onlar da mutlak kazanmak için sahaya çıkacaklardı. Zor bir karşılaşmanın bizi beklediğinin farkındaydık. Rizespor, teknik kapasiteden daha çok fiziksel kapasitesi yoğun oyunculardan kurulu bir ekip ve bu özelliklerine uygun oyun anlayışları da var. Özellikle hücumda bugün bizi zorlayacak iki nokta vardı: kontrataklar ve duran toplar. Maalesef yine iyi savunduğumuz bir duran topta kendi kalemize gol atarak buradan mağlup ayrıldık. Üzgünüz. Mağlubiyeti hak etmediğimizi düşünüyoruz. Galibiyeti hak ettik mi, o tartışılır. Ama mutluyuz, çünkü oyuncularımız iyi bir oyun sergiledi" değerlendirmesinde bulundu.