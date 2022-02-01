Üye Girişi
Çaykur Rizespor'dan Hamza Hamzaoğlu'nun 'istifa' iddiası için açıklama - Son Dakika

Çaykur Rizespor'dan Hamza Hamzaoğlu'nun 'istifa' iddiası için açıklama

01.02.2022 10:24
Çaykur Rizespor'dan Hamza Hamzaoğlu'nun 'istifa' iddiası için açıklama

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan açıklamada teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun istifa edeceği yönündeki iddialar üzerine, "Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yönetimimiz arasında hiçbir sıkıntı olmadığı gibi aksine her konuda uyumlu bir birliktelik söz konusudur" denildi.

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan açıklamada teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun istifa edeceği yönündeki iddialar üzerine, "Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yönetimimiz arasında hiçbir sıkıntı olmadığı gibi aksine her konuda uyumlu bir birliktelik söz konusudur" denildi.

Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında takımımızın teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun mutsuz olduğu, memnuniyetsizliğini yönetimle paylaştığı ve cuma gününe kadar süre verdiği, aksi taktirde istifa edeceği paylaşımları yapılmaktadır. Kendini bilmez Rizespor haini birkaç çapulcunun yönetimimizi ve teknik direktörümüzü bir tartışma ortamının içine çekmesi ve bunun üzerinden manipülasyon yapmaya çalışmasının planlı bir yıpratma operasyonun bir parçası olduğunun farkındayız" denildi.

'UYUMLU BİR BİRLİKTELİK SÖZ KONUSUDUR'

'Gerçek Rizespor taraftarına saygıyla duyurulur' başlıklı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yönetimimiz arasında hiçbir sıkıntı olmadığı gibi aksine her konuda uyumlu bir birliktelik söz konusudur. Kendisinin başarılı olacağından ve görevini hakkıyla yerine getireceğinden en ufak bir şüphemiz yoktur. Buradan senaryo devşirerek yönetimimizi ve teknik heyetimizi töhmet altında bırakma çabası Rizespor hainleri için sonuçsuz kalacaktır. Gerçek Rizespor taraftarlarımıza saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.


YORUMLAR
500

Hamza Hamzaoğlu, Rizespor, İstifa, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'dan Hamza Hamzaoğlu'nun 'istifa' iddiası için açıklama - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
10:27 Ocak ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4,5 kata yaklaştı
10:20 Survivor'da yaşanan aşk üçgenine eski yarışmacı Sahra Işık'tan yorum: Büyük yanlış yaptılar
10:12 Hafriyat kamyonunun çarpmasıyla yola savruldular! 2 çocuk annesi sıkışarak hayatını kaybetti
10:10 10. Cumhurbaşkanı Sezer'den yıllar sonra gelen mesaj: Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü biliyoruz
10:09 ABD'li milyarder altın yerine kriptoya yatırım yaptı, parasını bir gecede kaybetti
10:07 Messi 10 numarayı giydiğine bin pişman oldu! PSG'ye yıllar sonra kabusu yaşattılar
10:07 Üç Kuruş'ta neler oldu? Leyla, Efe'nin sırrını abisine söyledi mi?
09:46 "Sevgilime neden baktın" kavgası büyüdü! Oteldeki çatışma kamerada
09:45 Numan Kurtulmuş'tan "Abdulhamit Gül neden gitti" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı'nın takdiri
09:45 Seren Serengil'den çok konuşulacak iddia: Kadın satıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 10:34:56. #1.11#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor'dan Hamza Hamzaoğlu'nun 'istifa' iddiası için açıklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement