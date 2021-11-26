Çaykur Rizespor'dan miniklere eşofman takımı

Çaykur Rizespor ile Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonu ile ilköğretim öğrencilerine eşofman takımı dağıtıldı.

Çaykur Rizespor ile Rize Milli Eğitim Müdürlüğü arasında İlköğretim kademesi öğrencilerine yönelik 'Futbolcu Taraması ve Ücretsiz Futbolcu Yetiştirilmesine' ilişkin imzalanan işbirliği protokolü ile Rize merkezdeki 2 okulda etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlik ile toplamda 1500 öğrenciye kulübün eşofman takımı hediye edildi. Etkinliğe Rize Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen'in yanı sıra Çaykur Rizespor'u temsilen kulüp Başkanı Tahir Kıran, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve yöneticiler katıldı.

Kulüp Başkanı Tahir Kıran, Çaykur Rizespor sevdasını çocukluktan aşılamaya başladıklarını dile getirerek, "Bu sevdanın tohumlarını da buradan atmaya başladık. Bugün 1500 eşofman dağıttık ve dağıtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - RİZE