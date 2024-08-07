Çaykur Rizespor, Emrecan Bulut ile 4 yıllık anlaşma sağladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizesporumuz, 2024-2025 sezonu için geçici transfer anlaşmasına vardığı 21 yaşındaki Emrecan Bulut'un nihai transferi için Beşiktaş'la anlaşmaya varmış, oyuncu ile 4 yıllık sözleşme yenileyerek imzalamıştır. Emrecan Bulut'a katıldığı ailemize yeniden 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.