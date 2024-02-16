Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ile karşılaşacak - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile yarın sahasında karşılaşacak. Mücadele Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Arda Kardeşler yönetecek. Rize temsilcisi, son hafta deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a 1-0 yenilerek 6. sırada bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle Janne-Pekka Laine kadroda yer alamayacak. Takım, son hazırlığını tamamladıktan sonra kampa girecek.

16.02.2024 13:53
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde son hafta deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a 1-0 yenilen Rize temsilcisi, 36 puan ile 6. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Janne-Pekka Laine, kadroda yer alamayacak.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra akşam saatlerinde kampa girecek.

Kaynak: AA

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