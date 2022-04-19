Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

19.04.2022 18:37
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 22 Nisan Cuma günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 22 Nisan Cuma günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalışmanın ardından çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Sakatlığı bulunan kaleci Tarık Çetin, Phiri ve Kubilay Kanatsızkuş çalışmada yer almadı.

Yeşil-mavili takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşısında Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşısında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Rizespor, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
18:41 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in transparan minisine yorum yağdı
18:10 Galatasaray'dan başkanlık seçimi için açıklama!
18:01 Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek
17:55 Moskova'daki lüks dairede ünlü aileye kanlı infaz!
17:44 Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın mahkemede verdiği "Seni ilgilendirmiyor" cevabı pes dedirtti
17:42 Beren Saat ile Kenan Doğulu, Neymar ile poz verdi
17:09 Bakan Soylu açıkladı: 192 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi
16:57 CHP'li ismin Selçuk ve Sümeyye Bayraktar paylaşımı dikkat çekti: Arkadaşlarım kusura bakmasınlar, o kadar samimi o kadar güzel geldi ki
16:52 Hekimsen açıkladı: Doktorlar mayıs ayında 6 gün iş bırakacak!
16:50 Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 18:51:31. #1.12#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement