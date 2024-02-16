Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Spor

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik direktör İlhan Palut yönetiminde toplu ve topsuz koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Hücum ve taktik çalışmalarının ardından yeşil-mavili ekip maç için hazır duruma geldi.

16.02.2024 20:45
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman toplu ve topsuz koordinasyon çalışmalarıyla başladı ve bire bir ve ikiye iki atak varyasyonları içeren hücum çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümde ise dar alanda çift kale taktik çalışıldı. Bugün yapılan antrenman ile yeşil-mavili ekip hazırlıklarını tamamladı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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