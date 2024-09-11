Çaykur Rizespor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Spor

Çaykur Rizespor, deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor 14 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Galatasaray'ın rakibi olacak. Yeşil-mavili ekip, TFF Riva tesislerinde maç hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. İdman düz koşu ile devam ederek taktik antrenmanı ile son buldu. - RİZE