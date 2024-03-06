Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular, koşunun ardından kısa pas çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, daraltırmış ve tam sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Ağrısı olan Varesanovic çift kale maçta, sakatlığı devam eden Laine ve Benhur Keser ise çalışmada yer almadı.
Rize temsilcisi, hazırlıklarını yarın tamamladıktan sonra maç için İstanbul'a gidecek.
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