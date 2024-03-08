Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı öncesi prim iddialarını yalanladı

Körfezli Sporcular Güreş Seçmelerinde Başarı Elde Etti

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları 2024 Küçükler, Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş İl Seçme Müsabakaları'nda Körfezli sporcular üçüncü ve birinci olarak başarı elde etti. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden 34 kiloda Berat Gezgin ve 41 kiloda Ahmet Levent üçüncü olurken, 62 kiloda Ömer Baştaş birinci oldu. Birinci olan sporcular Kastamonu'da yapılacak grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, hedeflerinin Türkiye şampiyonasında da kürsünün en üst basamağında yer almak olduğunu belirtti.