Çaykur Rizespor-Galatasaray maçından notlar

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Olimpik Marsilya maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.

Çaykur Didi Stadı'ndaki maça Galatasaray, Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Berkan Kutlu, Feghouli, Babel, Mohamed 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Gustavo Assunçao, Ömer Bayram, Morutan, Luyindama, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Diagne yer aldı.

Fatih Terim, deplasmanda Olimpik Marsilya ile 0-0 berabere kaldıkları müsabakanın ilk 11'de görevlendirdiği isimlerden Marcao, cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Boey de Terim'in tercihi ile 21 kişilik kadro dışında kaldı. Tecrübeli teknik adam, Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nu ise yedeğe çekti.

Bu oyuncuların yerine Yedlin, Alpaslan Öztürk, Babel, Mohamed ve Feghouli ilk 11'de şans buldu.

Muslera 400. maçına çıktı

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor karşılaşmasında görev alarak sarı-kırmızılı formayla 400. resmi maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekipte 11. sezonunu geçiren Muslera, 2011-2012 sezonundan bu yana 322 Süper Lig, 41 UEFA Şampiyonlar Ligi, 11 UEFA Avrupa Ligi, 19 Türkiye Kupası ve 7 TFF Süper Kupa maçında forma giydi.

Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde 14 kupa sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı takımda en çok kupa kazanan yabancı oyuncu rekorunun sahibi olan Muslera, 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa şampiyonluğu gördü.

Çaykur Rizespor'da 6 değişiklik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'in 7. haftasında 3-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçının 11'inde 6 değişikliğe gitti.

Rize temsilcisi, Galatasaray karşısına Gökhan Akkan, Holmen, Selim Ay, Dokoviç, Tyler Boyd, Boldrin, Kevin Dabo, Pohjanpalo, Umar, Sabo, Cemali Sertel 11'i ile çıktı.

Medipol Başkaşehir karşısında ilk 11'de başlayan Franzsız forvet Remy, Gökhan Gönül ve Yasın Pehlivan, sakatlıkları nedeni ile kadroda yer almadı. Alper Potuk, Alberk Koç ve Bolasie ise yedek kulübesinde görev bekledi.

Yeşil-mavili ekipte taraftarlar maça ilgi gösterdi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında satışa çıkarılan biletlerin tamamı tükendi.