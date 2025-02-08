ÇAYKUR Rizespor, Bucaspor 1928 forması giyen 20 yaşındaki kaleci Efe Doğan'ı kadrosuna kattı.
Çaykur Rizespor, transfer çalışması kapsamında Bucaspor 1928'de forma giyen genç file bekçisi Efe Doğan ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı. Genç kaleci sağlık kontrolü sonrası kendisini Rizespor renklerine bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor, Genç Kaleci Efe Doğan'ı Transfer Etti - Son Dakika
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