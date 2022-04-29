Çaykur Rizespor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

29.04.2022 19:58
Çaykur Rizespor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu 35'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu 35'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Çaykur Rizespor, 1 Mayıs Pazar günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e2 orta oyunu ile devam eden antrenman pas çalışması ile tamamlandı.

Kart cezaları bulunan Sebastian Holmen ve Fabricio Baiano ile sakatlığı bulunan Fernando Boldrin ve Alper Potuk antrenmanda yer almadı.

Yeşil-mavili ekip, yarın sabah saatlerinde İzmir'e hareket ederek son antrenmanını orada gerçekleştirecek.


Çaykur Rizespor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Spor Toto Süper Lig, Rizespor, 1 Mayıs, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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