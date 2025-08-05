Çaykur Rizespor, Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında 10 Ağustos Pazar günü kendi sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman fitness salonda başladı. Ardından sahada devam eden antrenmanda ekip pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi. - RİZE