Çaykur Rizespor, günü çift antrenmanla tamamladı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, günü çift antrenmanla tamamladı

29.06.2022 19:37
Çaykur Rizespor, günü çift antrenmanla tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarına Rize'de devam eden Çaykur Rizespor günü çift antrenman ile tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarına Rize'de devam eden Çaykur Rizespor günü çift antrenman ile tamamladı.

TFF 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, kamp öncesi yeni sezonun hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanda kondisyon çalışması yapıldı. Günün ikinci antrenmanı ise yapılan pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile son buldu. - RİZE

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karadeniz, Rizespor, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, günü çift antrenmanla tamamladı - Son Dakika

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