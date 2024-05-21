Spor

- Çaykur Rizespor, Hatayspor maçına hazırlanıyor

RİZE - Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan antrenman, düz koşu ile başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, 3 takım halinde yapılan turnuva maçları ile son buldu. Tedavileri devan eden Gökhan Akkan, Benhur Keser ve Laine antrenmana katılmadı.