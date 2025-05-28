Çaykur Rizespor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 31 Mayıs Cumartesi günü sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde dinamik ısınma ile başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, topa sahip olma, pas çalışması ve yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Çaykur Rizespor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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