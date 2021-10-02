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Çaykur Rizespor ile Galatasaray 41. randevuda - Son Dakika

Çaykur Rizespor ile Galatasaray 41. randevuda

02.10.2021 11:50
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Galatasaray, yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor ile ligde 41. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor ile ligde 41. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 26-7 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 11 puan aldı ve haftaya 10. sırada girdi. Yeşil-mavililerin ise galibiyeti bulunmazken, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle aldığı 1 puanla ligde son sırada bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya deplasmanında aldığı beraberlikle gruptaki liderliğini sürdüren Galatasaray, ligde de Göztepe galibiyetinden sonra Rize deplasmanından da 3 puanla dönerek, milli takım arasına moralli girmek istiyor.

41. randevu

Rizespor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 40 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 26 defa sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 92 golüne, Rize ekibi 41 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-0'lık skorla kazanırken, Rize de İstanbul'da sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Son 10 maç

İki takım arasında 8'i lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 10 karşılaşmada da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 5 galibiyet alırken, yeşil-mavililer ise 2 kez rakibini yendi. 3 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı.

Galatasaray'da Rizespor maçı öncesinde kırmızı kart cezalısı Brezilyalı futbolcu Marcao ile sakatlığı devam eden Arda Turan mücadelede olmayacak.

Ali Palabıyık düdük çalacak

Müsabakayı hakem Ali Palabıyık'ın yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Sarper Barış Saka üstlenecek. Süper Lig'in FIFA kokartlı hakemlerinden Ali Palabıyık, Süper Lig klasmanında 165 maçta görev aldı. Bu müsabakaların 67'sinde ev sahibi, 50'sinde deplasman takımları galip geldi. 48 mücadele ise berabere bitti. - İSTANBUL

Çaykur Rizespor ile Galatasaray 41. randevuda
Çaykur Rizespor ile Galatasaray 41. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Rizespor, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor ile Galatasaray 41. randevuda - Son Dakika Spor


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