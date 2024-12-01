Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Emre Kargın, Hüseyin Aylak, Ogün Kamacı
Çaykur Rizespor: Grbic, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Muhammet Taha Şahin, Papanikolaou, Olawoyin, Ghezzal, Varesanovic, Emrecan Bulut, Sowe
Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Attamah, Kolovetsios, Carole, Gökhan Sazdağı, Hasan Ali Kaldırım, Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Karimi, Morte, Bahoken
Gol: Dk. 41 Emrecan Bulut (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Morte, Dk. 44 Bahoken (Bellona Kayserispor)
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Çaykur Rizespor ile Bellona Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, yeşil-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
4. dakikada Varesanovic'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında Sowe'un kafa vuruşunda, topu kaleci Onurcan Piri uzaklaştırdı.
20. dakikada Morte'nin ceza sahasına yerden gönderdiği topla buluşan Bourabia'nın şutunda, meşin yuvarlak sağ kanattan dışarı çıktı.
32. dakikada Ghezzal'n sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Emrecan Bulut'un kafa vuruşunda, top kale direğinin solundan dışarı gitti.
41. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Emrecan Bulut'un sol kanattan kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-0
Maçın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor İlk Yarıda Önde - Son Dakika
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