Çaykur Rizespor kadın ve erkek hentbol takımları, Play-Off'a kaldı - Son Dakika

Çaykur Rizespor kadın ve erkek hentbol takımları mücadele ettikleri 2'nci Lig'den namağlup lider çıkarak, 1'inci lige yükselme mücadeleleri için playoff oynama hakkı kazandı.

Çaykur Rizespor'un kadın ve erkek hentbol takımları, mücadele ettikleri 2'nci ligden yenilgisiz lider olarak çıktı. Takımlar, 4-8 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan yükselme müsabakalarında 1'nci lige yükselme mücadelesi verecek. Kulüpten yapılan açıklamada "Yeşil mavili armamızı başarı ile temsil eden sporcu ve antrenörlerimizi tebrik eder 1. Lig yolunda başarılar dileriz" denildi.