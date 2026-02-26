Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Cengiz Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları antrenman taktik çalışmayla sona erdi. - RİZE
Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
