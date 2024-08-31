Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu

Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa\'ya 1-0 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Maçta golü atan Ben Ounes oldu.

31.08.2024 21:40
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Muhammet Taha Şahin kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Hojer'in sert şutunda meşin yuvarlak defansa çarpıp kornere çıktı.

62. dakikada sol çaprazdan Altin Zeqiri'nin ortasında ceza sahası içinde David Akintola'nın kafa vuruşunda kaleci Andreas Gianneiotis gole izin vermedi.

72. dakikada Rodriges'in ortasında Ben Ounes'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. Hakem Ali Şanaslan ofsayt nedeniyle golü iptal etti.

90+7. dakikada Muhammet Taha Şahin'in ortasında Ali Sowe'un kafa vuruşunda top kaleci Andreas Gianneiotis'de kaldı.

Hakemler: Ali Şansalan, Osman Gökhan Bilir, Gökhan Barcın

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Attila Mosci, Khusniddin Alikulov (Mithat Pala dk. 87), Casper Hojer, İbrahim Olawoyin, Giannis Papanikolaou, Babajide Akintola, Dal Varesanovic (Altin Zeqiri dk. 46), Martin Michev (Amir Hadziahmetovic dk. 74), Ali Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Halil İbrahim Pehlivan, Seyfettin Anıl Yaşar, Emrecan Bulut, Muhamed Buljubasic, Eray Korkmaz, Habil Özbakır

Teknik Direktör: İlhan Palut

Kasımpaşa: Andreas Gianneiotis, Claudio Neto, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Kevin Manuel Rodriges, Gökhan Gül, Loret Sadiku (Cafu dk. 77), Haris Hajradinovic (Kenneth Omeruo dk. 90+6), Aytaç Kara (Sadık Çiftpınar dk. 88), Ben Ounes, Mamadou Fall

Yedekler: Erdem Çetinkaya, Yaman Suakar, Ali Emre Yanar, Taylan Utku Aydın, Yunus Atakaya, Ege Albayrak, Ali Demirel

Teknik Sorumlu: Barış Kanbak

Gol: Ben Ounes (dk. 6) (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: David Akintola (Çaykur Rizespor), Nicholas Opoku, Claudio Neto, Cafu (Kasımpaşa) - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu - Son Dakika

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