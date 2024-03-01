Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın saat 16.00'da sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda taktik çalışmasıyla tamamlandı. Yeşil-mavili ekip son olarak ligin 22. haftasında Trabzonspor'u mağlup etti. Sonrasında evinde ve deplasmanda galibiyet sevinci yaşamayan Rizespor, Kayserispor maçından 3 puan almak istiyor.
28. randevu
Çaykur Rizespor ile Kayserispor, bugüne kadar Süper Lig'de 27 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda yeşil-mavililer 8, Kayserispor da 11 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 8 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Rize 27 gol atarken, Kayseri ise 33 gol kaydetti. Ligin ilk yarısında oynanan müsabaka 3-1 Kayserispor'un üstünlüğüyle sona erdi.
Burak Pakkan düdük çalacak
Çaykur Rizespor - Kayserispor karşılaşmasını Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Ali Tuna yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Mehmet Türkmen olacak. - RİZE
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda erkekler 49 kiloda milli sporcu Abdullah Kayapınar, 2 altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Kayapınar, 174 kiloluk derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu ve bireysel sıralamada da en iyi dereceye sahip olarak 2. altın madalyayı kazandı. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalyasını takdim ederek sporcu ve antrenörleri tebrik etti.
Mondihome Kayserispor, Çaykur Rizespor ile yapacakları maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi. İki takım yarın saat 13.30'da Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın akşam deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma, koordinasyon, taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, maçın oynanacağı Mersin'e gidecek.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş'ta düzenlenen Üreten İstanbul Büyüten Türkiye programında iş, sanat ve spor camiası ile bir araya geldi. Kurum, İstanbul'un vefası olmayanlarla yönetilemeyeceğini vurgulayarak, son 5 yılda İstanbul'un düştüğü durumu eleştirdi. Ayrıca, deprem dönüşümünün önemine değinip, mevcut İBB yönetimini eleştirdi ve İstanbul'un turizm master planının olmadığını belirtti.
Beşiktaş taraftarı, Galatasaray derbisi öncesi siyah-beyazlı takımı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde ziyaret ederek, moral verdi. Taraftarlar, futbolcular ve teknik ekibe destek vermek için tesise alındı ve antrenman sahasına götürüldü. Futbolseverler, çiçek ve tatlı ikram ederek takıma desteklerini gösterdi.
A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda 3 Mart Pazar günü ağırlayacakları Bulgaristan maçını seyircinin de desteğiyle kazanacaklarına inandığını söyledi. Takımın kaptanı Betül Yılmaz da takımın performansını artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti ve Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedeflediklerini ifade etti.
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