Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın saat 16.00'da sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda taktik çalışmasıyla tamamlandı. Yeşil-mavili ekip son olarak ligin 22. haftasında Trabzonspor'u mağlup etti. Sonrasında evinde ve deplasmanda galibiyet sevinci yaşamayan Rizespor, Kayserispor maçından 3 puan almak istiyor.

28. randevu

Çaykur Rizespor ile Kayserispor, bugüne kadar Süper Lig'de 27 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda yeşil-mavililer 8, Kayserispor da 11 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 8 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Rize 27 gol atarken, Kayseri ise 33 gol kaydetti. Ligin ilk yarısında oynanan müsabaka 3-1 Kayserispor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Burak Pakkan düdük çalacak

Çaykur Rizespor - Kayserispor karşılaşmasını Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Ali Tuna yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Mehmet Türkmen olacak. - RİZE