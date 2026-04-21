Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 25 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.
Yeşil-mavili futbolcular, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve 5'e 2 pas çalışması yaptı.
Topa sahip olma oyunu ile devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Karadeniz ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor Kayserispor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
