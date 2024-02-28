Çaykur Rizespor - Kayserispor Maçının Biletleri Satışa Çıktı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor - Kayserispor Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Çaykur Rizespor - Kayserispor Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un, Kayserispor ile yapacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Maç, 2 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Çaykur Rizespor'un sahasında oynanacak. Bilet fiyatları ise VIP A/B için 600 TL, maraton için 200 TL, kapalı deniz ve dağ için 150 TL, kale arkaları için 100 TL ve misafir tribünü için 130 TL olarak belirlendi.

28.02.2024 16:20
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Kayserispor ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de aldığı 10 galibiyet 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle topladığı 36 puanla 8. sırada yer alıyor. Yeşil-mavili ekip, ligin 28. haftasında 2 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da sahasında karşılaşacağı Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Karşılaşmanın maç biletleri ise satışa çıkarıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, VIP A/B 600 TL, maraton 200 TL, kapalı deniz 150 TL, kapalı dağ 150 TL, kale arkaları 100 TL iken misafir tribünü ise 130 TL olarak belirlendi. - RİZE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor - Kayserispor Maçının Biletleri Satışa Çıktı - Son Dakika
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