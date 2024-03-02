Çaykur Rizespor, Kayserispor\'u 3-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada gelişen Kayserispor atağında topla buluşan Miguel Cardoso'nın ceza sahası içinden şutu ile meşin yuvarlak auta çıktı.
55. dakikada Kayserispor lehine verilen serbest vuruşta Miguel Cardoso'nın pasıyla topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunu kaleci Gökhan Akkan kurtardı.
62. dakikada topla ilerleyen Martin Minchev'e Aylton tarafından yapılan müdahalenin ardından hakem Burak Pakkan, serbest vuruş kararı verdi. Topun başına geçen Jonjo Shelvey'in sert şutunda top filelerle buluştu. 1-0
73. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ çaprazdan yaptığı ortasını kafayla karşılayan Miguel Cardoso'nın vuruşunu kaleci Gökhan Akkan uzaklaştırdı.
81. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında sağ kanattan ilerleyen Muhamet Taha Şahin'in ortasında Altin Zeqiri yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
90. dakikada orta sahada topla buluşan Dal Varesanovic, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0
Hakemler: Burak Pakkan, Samet Çiçek, Ali Tuna
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Khusniddin Alikulov, Emirhan Topçu, Casper Hojer, Ibrahim Olawoyin (Attila Mocsi dk. 90+2), Jonjo Shelvey, Gustavo (Adolfo Gaich dk. 75), Dal Varesanovic (Halil İbrahim Pehlivan dk. 90+2), David Akintola (Altin Zeqiri dk. 61), Martin Minchev (Muammer Sarıkaya dk. 75)
Yedekler: Tarık Çetin, Seyfettin Anıl Yaşar, Mame Mor Faye, Eray Korkmaz, Mithat Pala
Teknik Direktör: İlhan Palut
Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Julian Jenavier, Dimitrios Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım (Lionel Carole dk. 68), Mehdi Bourabia (Ramazan Civelek dk. 87), Kartal Yılmaz (Talha Sarıarslan dk. 87), Ali Karimi (Carlos Mane dk. 68), Aylton, Miguel Cardoso, Duckens Nazon (Stephane Bahoken dk. 75)
Yedekler: Onurcan Piri, Joseph Attamah, Mehmet Eray Özbek, Otabek Shukurov, Yaw Ackah
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Goller: Jonjo Shelvey (dk. 62), Alitn Zeqiri (dk. 81), Dal Varesanovic (dk. 90) (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Burak Yılmaz (dk. 86) (Teknik Direktör) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Dal Varesanovic (Çaykur Rizespor) Aylton, Mehdi Bourabia, Gökhan Sazdağı (Kayserispor) - RİZE
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