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Çaykur Rizespor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Çaykur Rizespor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

12.11.2021 16:19
Çaykur Rizespor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, dar alanda pas ve taktik çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Sakatlığı devam eden Loic Remy takımdan ayrı çalışırken, milli takım kamplarında bulunan Cemali Sertel, Dabo, Bolasei ve ameliyat olan Ronaldo Mendes çalışmada yer almadı.

Rize temsilcisi, hazırlıklarını yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı özel maçla sürdürecek.

Çaykur Rizespor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Konyaspor, Rizespor, Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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