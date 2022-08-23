Mesut Bakkal: "VAR'ın faydasını gördük diyebilirim" - Son Dakika
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Mesut Bakkal: "VAR'ın faydasını gördük diyebilirim"

23.08.2022 01:03
Mesut Bakkal: "VAR'ın faydasını gördük diyebilirim"

Çaykur Rizespor'la evinde golsüz berabere kalan A. Denizlispor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, "VAR'ın faydasını gördük diyebilirim, yoksa bu kadar mücadeleyi mağlubiyetle bitirecektik" dedi.

Çaykur Rizespor'la evinde golsüz berabere kalan A. Denizlispor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, "VAR'ın faydasını gördük diyebilirim, yoksa bu kadar mücadeleyi mağlubiyetle bitirecektik" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında A. Denizlispor, evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, önemli açıklamalarda bulundu. Takımdaki sakatlık durumundan bahseden Bakkal, VAR'ın sayesinde maçı kaybetmediklerini vurguladı. Önemli pozisyonlardan yararlanamadıklarını belirten Bakkal, "Oyuna yeniden baktığımız zaman güzel ve mücadeleci bir maç vardı. İki tarafından pozisyonu var. Bizim özellikle hem Bekir'le hem de Mayi ile girdiğimiz pozisyonlar vardı. Güçlü bir takıma karşı oynuyorsun. Elimizde sınırlı bir kadro vardı ve sakatlanan çoktu. Oynayan oyuncunun ortaya büyük performans koyması beni çok sevindirdi. İki tane 18 yaşındaki çocuğu oynatmamız bizim için artı oldu ve bu maçta artılar da çoktu. Dirençli oyun ve ne yaptığını bilen, disiplinden hiç kopmadan 90 dakika maçı oynayan bir takım var" ifadelerini kullandı.

"Bizim için iyi bir puan"

Kendileri için maçın iyi geçtiğini ve VAR sayesinde 1 puan aldıklarını söyleyen Bakkal, "Biraz daha üretkenlikte sıkıntı yaşadığımızı söyleyebilirim. İnşallah ilerleyen bir iki hafta içinde sakatların gelmesi bize biraz daha güç katacaktır. Uzun bir maratonda ilk sezon maçta mücadele etmeyi yakalamak önemli. VAR'ın faydasını gördük diyebilirim, yoksa bu kadar mücadeleyi mağlubiyetle bitirecektik. İki takımı da tebrik ediyorum. İki takım da ortaya son mücadelesini verdi. Güzel bir maç izlettiğimizi düşünüyorum ve bizim için iyi bir puan. Bu şekilde bu lig devam edecek diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"4-5 oyuncu gelince daha rahat bir oyun oynayacağız"

Sakatlıklarla boğuştuklarını belirten Bakkal, "Ömer biraz daha çabuk idmanlara başladı. Yanılmazsam iki üç haftaya kadar döner. Djedje'nin aramıza gelmesi biraz daha uzun sürecek, kasığında bir kopuk var. Özer'in bir sakatlığı vardı ve onu koruduk. Erdal iyileşti, oda maç atmosferine hazır değildi. İlhan'ın işini çözmeye çalışıyoruz. İlhan bizim için önemli oyuncu. 4-5 oyuncu gelince daha rahat bir oyun ve daha rahat maç oynayacağımızı düşünüyorum" dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Mesut Bakkal, Denizlispor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Bakkal: 'VAR'ın faydasını gördük diyebilirim' - Son Dakika

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